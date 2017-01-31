07:49 | ФУТБОЛ — Франция

Сертик стал игроком "Марселя"

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"Марсель" на официальном сайте объявил о приобретении у "Бордо" полузащитника Грегори Сертика. 27-летний воспитанник аквитанцев поставил подпись под контрактом на 3,5 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около двух миллионов евро, так как у игрока летом истекало соглашение.

За всю свою карьеру Сертик сыграл в 180 матчах за основную команду "Бордо", забил 7 голов и сделал 21 голевую передачу. Также на его счету 24 матча и 2 голевые передачи за "Ланс", в котором он играл на правах аренды в сезоне-2010/11.

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Материалы REN-TV

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