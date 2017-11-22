10:25 | Футбол — Франция

"Сент-Этьену" придется платить по 25 тысяч евро за каждый матч исполняющего обязанности главного тренера


"Сент-Этьен", который на прошлой неделе принял отставку Оскара Гарсии и назначил временно исполняющим обязанности главного тренера Жюльена Сабле, столкнулся с проблемами. Как сообщает L'Equipe, новый тренер "зеленых" еще не получил лицензию профессионального футбольного тренера. С 1 июля 2015 года, по правилам федерации футбола Франции, специалистам, которые только еще получают лицензию, нельзя руководить командой. Если в течение 30 дней ситуация не меняется, то клубу придется платить штраф в размере 25 тысяч евро за каждый матч в лиге 1.

Таким образом, до 15 декабря "Сент-Этьену" необходимо решить эту проблему. Если клуб решит оставить Сабле на посту главного тренера, то до конца сезона придется заплатить 500 тысяч евро за 20 матчей.

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