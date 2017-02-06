"Сент-Этьен" забил "Лиону" два безответных гола

"Сент-Этьен" нанес поражение "Лиону" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0. Голами в составе хозяев отметились Кевин Монне-Паке и Ромен Амума. В концовке встречи сразу три футболисты получили красные карточки.

"Сент-Этьен" набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Лион" идет на четвертом месте с 37-ю баллами.

Чемпионат Франции

Лига 1

23-й тур

"Сент-Этьен" – "Лион" – 2:0 (2:0)

Голы: Монне-Паке, 9 (1:0). Амума, 22 (2:0).

"Сент-Этьен": Мулен, Перрен, Теофиль-Катрин, Малькюи, Погба, Амума (Лемуан, 87), Пажо (Сельнес, 77), Верету, Монне-Паке (Ру, 75), Севе, Седерлунд.

"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Морель, Янга-Мбива, Маммана, Гоналон, Депай (Вальбуэна, 65), Фекир (Геззаль, 46), Толиссо, Дардер (Ферри, 81), Ляказетт.

Предупреждения: Фекир, 43. Ляказетт, 61. Седерлунд, 69. Пажо, 75. Геззаль, 86.

Удаления: Геззаль (Лион), 90+2. Толиссо (Лион), 90+3. Лемуан (Сент-Этьен), 90+3.

Судья: Шапрон.

5 февраля. Сент-Этьен. Стадион "Stade Geoffroy-Guichard".