"Сент-Этьен" вырвал победу у "Бастии"

В игре 5-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" оказался сильнее "Бастии" – 1:0. Единственный мяч в игре на 93-й минуте забил нападающий Ромен Амума, реализовавший пенальти.

Чемпионат Франции

Лига 1

5-й тур

"Сент-Этьен" – "Бастия" – 1:0 (0:0)

Гол: Амума, 90+3 – с пенальти (1:0).

Нереализованный пенальти: Берич, 7 (вратарь)

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофил Катрин, Малькюи, Лакруа, Пажо (Амума, 58), Сельнес, Верету (Лемуань, 90+1), Монне-Паке, Берич, Таннане (Седерлунд, 69).

"Бастия": Лека, Скиллачи, Пейберн, Бенгтссон, Сиони, Мостефа (Диалло, 46), Нанжи (Эль-Каутари, 79), Каюзак, Сен-Максимен (Ачеампонг, 90+1), Кулибали, Кривелли.

Предупреждения: Лека, 6. Сиони, 29. Таннане, 65. Нанжи, 76. Сельнес, 83. Кривелли, 89.

Судья: Летексье.

18 сентября. Сент-Этьен. Стадион "Stade Geoffroy-Guichard".