"Сент-Этьен" сыграл вничью с "Ренном" в матче без болельщиков

В матче 34-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" сыграл вничью с "Ренном" – 1:1. Отметим, что матч в первом тайме прерывался на десять минут из-за появления на трибунах болельщиков "Сент-Этьена", хотя хозяева должны были проводить игру без зрителей по решению дисциплинарного комитета лиги.

Чемпионат Франции

Лига 1

34-й тур

"Сент-Этьен" – "Ренн" – 1:1 (1:1)

Голы: Берич, 40 (1:0). Мексер, 45 (1:1).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Малькюи, Пьер-Габриэль (Маига, 84), Амума, Корнье (Норден, 89), Сельнес, Верету, Севе, Берич (Гезали, 89).

"Ренн": Костиль, Бааль, Мендеш, Мексер, Бенсебаини, Гнаньон (Саид, 78), Гуркюфф, Андре, Прцич (Фернандеш, 75), Сьо, Мубеле.

Предупреждения: Бенсебаини, 9. Прцич, 16. Мексер, 23. Малькюи, 85.

Судья: Бюке (Франция).