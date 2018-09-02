"Сент-Этьен" сыграл вничью с "Амьеном" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
Лига 1
4-й тур
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши (Габриэл Силва, 56), Перрен, Суботич, Колодзейчак, М`Вила, Салибюр (Берич, 66), Кабелла, Хазри, Сельнес (Монне-Паке, 90+1), Диони.
"Амьен": Гюртнер, Аденон, Крафт, Дибасси, Лефор, Монкондюи, Зунгу (Годдос, 60), Гнахоре, Конате (Эль-Хаджам, 88), Мендоса (Бодмер, 64), Отеро.
Предупреждения: Зунгу, 33. Салибюр, 36. Хазри, 58. Монкондюи, 63. Сельнес, 70.
Судья: Леонар
02 сентября. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".