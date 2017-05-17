19:02 | ФУТБОЛ — Франция

"Сент-Этьен", скорее всего, возглавит Комбуаре

0
0
0
0

"Сент-Этьен" активно ведет поиск замены главному тренеру Кристофу Гальтье. Как утверждает L'Equipe, руководство французского клуба приняло решение сделать ставку на французского специалиста. В данный момент "зеленые" ведут переговоры с "Генгамом" по Антуану Комбуаре. "Сент-Этьен" надеется вскоре договориться о том, чтобы бретонский клуб расторг соглашение со специалистом, которое рассчитано еще на 2 сезона. 

Напомним, "Сент-Этьен" в начале месяца подтвердил информацию о том, что Гальтье покинет команду после 9 лет работы.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий