"Сент-Этьен" подтвердил уход Гальтье после 9 лет работы в клубе

"Сент-Этьен" на своем официальном сайте объявил об уходе главного тренера Кристофа Гальтье по окончании сезона. 50-летний специалист сообщил игрокам о своем уходе перед сегодняшней тренировкой.

На данный момент "зеленые" занимают 7-е место в турнирной таблице и лишились шансов на попадание в еврокубки.

Напомним, Гальтье присоединился к "Сент-Этьену" в 2008 году в качестве помощника тренера, а с декабря 2009 года работает главным тренером. В 2013 году команда под его руководством выиграла Кубок французской лиги.