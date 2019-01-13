"Сент-Этьен" победил "Генгам", "Ницца" обыграла "Бордо"

"Сент-Этьен" на выезде обыграл "Генгам" в 20-м туре чемпионата Франции - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Вахби Хазри.
"Ницца" на своем поле победила "Бордо" с тем же счетом - 1:0. Героем встречи стал хавбек Ален Сен-Максимен.
Чемпионат Франции
Лига 1
20-й тур
"Генгам" - "Сент-Этьен" - 0:1 (0:1)
Гол: Хазри, 6.
"Генгам": Кайар, Ларссон, Кербрат, Ребошу, Эбоа Эбоа, Дидо (Ндонг, 78), Коко (Н`Гбакото, 64), Блас, Роделен, Ру (Менди, 78), Тюрам.
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Колодзейчак, Габриэл Силва (Полома, 69), Салиба, М`Вила, Кабелла, Хазри (Салибюр, 83), Сельнес, Монне-Паке, Диони (Амума, 72).
Предупреждение: Хазри, 56.
Судья: Абед.
12 января. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".
"Ницца" - "Бордо" - 1:0 (1:0)
Гол: Сен-Максимен, 16 - с пенальти.
"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Эрелль, Аталь, Сиприен, Макенго (Вальтер, 66), Тамез, Сако (Срарфи, 76. Жалле, 84), Сильвестр, Сен-Максимен.
"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Йованович, Кунде, Плашил (Камано, 60), Отавиу, Башич (Лерагер, 67), Бриан, Калу, Карамо (Корнелиус, 75).
Предупреждения: Эрелль, 22. Калу, 26. Башич, 63. Кунде, 79. Аталь, 90+4.
Судья: Ренвий.
12 января. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".