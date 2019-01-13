"Сент-Этьен" победил "Генгам", "Ницца" обыграла "Бордо"

"Сент-Этьен" на выезде обыграл "Генгам" в 20-м туре чемпионата Франции - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Вахби Хазри.

"Ницца" на своем поле победила "Бордо" с тем же счетом - 1:0. Героем встречи стал хавбек Ален Сен-Максимен.

Чемпионат Франции

Лига 1

20-й тур

"Генгам" - "Сент-Этьен" - 0:1 (0:1)

Гол: Хазри, 6.

"Генгам": Кайар, Ларссон, Кербрат, Ребошу, Эбоа Эбоа, Дидо (Ндонг, 78), Коко (Н`Гбакото, 64), Блас, Роделен, Ру (Менди, 78), Тюрам.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Колодзейчак, Габриэл Силва (Полома, 69), Салиба, М`Вила, Кабелла, Хазри (Салибюр, 83), Сельнес, Монне-Паке, Диони (Амума, 72).

Предупреждение: Хазри, 56.

Судья: Абед.

12 января. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".

"Ницца" - "Бордо" - 1:0 (1:0)

Гол: Сен-Максимен, 16 - с пенальти.

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Эрелль, Аталь, Сиприен, Макенго (Вальтер, 66), Тамез, Сако (Срарфи, 76. Жалле, 84), Сильвестр, Сен-Максимен.

"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Йованович, Кунде, Плашил (Камано, 60), Отавиу, Башич (Лерагер, 67), Бриан, Калу, Карамо (Корнелиус, 75).

Предупреждения: Эрелль, 22. Калу, 26. Башич, 63. Кунде, 79. Аталь, 90+4.

Судья: Ренвий.

12 января. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".