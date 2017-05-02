"Сент-Этьен" опроверг информацию об уходе главного тренера

"Сент-Этьен" на официальном сайте выступил с заявлением по поводу появившейся информации об уходе из команды главного тренера Кристофа Гальтье. Французский клуб удивлен подобными слухами, так как нынешний контракт специалиста рассчитан еще на год.

"Сент-Этьен" удивляет, что некоторые СМИ объявили об уходе Кристофа Гальтье из нашей команды. У нашего тренера есть действующий контракт до 2018 года, поэтому все сосредоточены на подготовке к последним четырем играм этого сезона и к сезону-2017/18. Сегодня Гальтье и президент "Сент-Этьена" провели встречу и обсудили будущее и амбиции клуба. Таковые беседы проходят каждую неделю", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.