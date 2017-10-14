"Сент-Этьен" обыграл "Метц" и сократил отставание от "Монако"

"Сент-Этьен" обыграл "Метц" в матче 9-го тура чемпионата Франции. Это позволило клубу сократить отставание от идущего вторым "Монако" до двух очков. Чемпионы Франции в девятом туре уступили "Лиону" (2:3).

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

"Генгам" - "Ренн" - 2:0 (0:0)

Голы: М.Диалло, 57 (1:0). Бриан, 89 (2:0).

"Тулуза" - "Амьен" - 1:0 (1:0)

Гол: Делор, 40.

"Сент-Этьен" - "Метц" - 3:1 (0:1)

Голы: Диань, 20 (0:1). Пажо, 74 (1:1). Кафу, 85 - в свои ворота (2:1). Маига, 90+5 (3:1).

Нереализованный пенальти: Дабо (С), 85.

"Лилль" - "Труа" - 2:2 (1:1)

Голы: Дарбьон, 3 (0:1). Араужу, 12 (1:1). Тиагу Мендес, 74 (2:1). Ньян, 90+3 (2:2).

"Кан" - "Анже" - 0:2 (0:0)

Голы: Токо-Экамби, 49 (0:1). Фюльжини, 59 (0:2).