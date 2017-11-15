"Сент-Этьен" объявил об уходе Гарсии с поста главного тренера

"Сент-Этьен" объявил об уходе Оскара Гарсии с поста главного тренера команды. Ранее сообщалось, что агент 44-летнего испанского наставника через 9 дней после разгромного поражения от "Лиона" (0:5) начал переговоры с руководством клуба о досрочном расторжении контракта.

Гарсия летом возглавил команду, но за 12 туров "зеленые" набрали всего 18 очков и занимают 6 строчку в таблице.

Исполняющим обязанности главного тренера "Сент-Этьена" назначен директор учебного центра клуба Жюльен Сабле, выступавший за "зеленых" с 1998 по 2007 год.