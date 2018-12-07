"Сент-Этьен" недоволен использованием ВАР во Франции

"Сент-Этьен" на официальной странице в Твиттере выступил с критикой в адрес системы видеопомощи. С этого сезона в чемпионате Франции используется ВАР.

"VAR или не VAR? "Сент-Этьен" задается вопросом о том, как используется эта технология. Считаем, что делается это случайным образом, видеопомощь не использовалась в нескольких моментах с нашими игроками в Лиге 1", - говорится в заявлении.