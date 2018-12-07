"Сент-Этьен" недоволен использованием ВАР во Франции

"Сент-Этьен" на официальной странице в Твиттере выступил с критикой в адрес системы видеопомощи. С этого сезона в чемпионате Франции используется ВАР.
"VAR или не VAR? "Сент-Этьен" задается вопросом о том, как используется эта технология. Считаем, что делается это случайным образом, видеопомощь не использовалась в нескольких моментах с нашими игроками в Лиге 1", - говорится в заявлении.
VAR ou pas VAR ? 🤔 L’#ASSE s’interroge quant à l’utilisation, qu’elle juge aléatoire, de l’assistance vidéo lors de plusieurs de ses rencontres de championnat !– AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 6 декабря 2018 г.
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