"Сент-Этьен" не смог обыграть "Метц"

"Сент-Этьен" в матче 29-го тура чемпионата Франции на своем поле сыграл вничью с "Метцем" - 2:2. Одно очко гостям на пятой компенсированной минуте принес Юго Перрен.
Чемпионат Франции
29-й тур
"Сент-Этьен" - "Метц" - 2:2 (0:1)
Голы: Сарр, 1 (0:1). Берич, 53 (1:1). Фалетт, 67 (1:2). Перрен, 90+5 (2:2).
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Малькюи, Пьер-Габриэль (Дабо, 77), Амума, Верету, Сельнес, Монне-Паке, Севе (Седерлунд, 67), Берич (Корнье, 86).
"Метц": Дидиллон, Ассу-Экотто, Бишевац, Фалетт, Бальиу, Коад, Манджек, Жуффр (Молле, 89), Дукуре, Сарр (Нгюетт, 60), Диабате (Мевлют Эрдинч, 78).
Предупреждение: Дукуре, 69.
Судья: Мигельгорри.
12 марта. Сент-Этьен. Стадион Stade Geoffroy-Guichard.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/