"Сент-Этьен" не смог обыграть "Метц"

"Сент-Этьен" в матче 29-го тура чемпионата Франции на своем поле сыграл вничью с "Метцем" - 2:2. Одно очко гостям на пятой компенсированной минуте принес Юго Перрен.

Чемпионат Франции

29-й тур

"Сент-Этьен" - "Метц" - 2:2 (0:1)

Голы: Сарр, 1 (0:1). Берич, 53 (1:1). Фалетт, 67 (1:2). Перрен, 90+5 (2:2).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Малькюи, Пьер-Габриэль (Дабо, 77), Амума, Верету, Сельнес, Монне-Паке, Севе (Седерлунд, 67), Берич (Корнье, 86).

"Метц": Дидиллон, Ассу-Экотто, Бишевац, Фалетт, Бальиу, Коад, Манджек, Жуффр (Молле, 89), Дукуре, Сарр (Нгюетт, 60), Диабате (Мевлют Эрдинч, 78).

Предупреждение: Дукуре, 69.

Судья: Мигельгорри.

12 марта. Сент-Этьен. Стадион Stade Geoffroy-Guichard.