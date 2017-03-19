"Сент-Этьен" минимально переиграл "Дижон"

"Сент-Этьен" обыграл "Дижон" на выезде в матче 30-го тура чемпионата Франции - 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету полузащитника Джордана Верету. Этот результат позволил команде приблизиться к "Бордо" и "Марселю" в турнирной таблице на расстояние двух очков.

Чемпионат Франции

Лига 1

30-й тур

"Дижон" - "Сент-Этьен" - 0:1 (0:0)

Гол: Верету, 77 (0:1).

"Дижон": Рейне, Лотьес, Ланг, Шафик (Амальфитано, 84), Хаддади, Бальмон (Мартен, 46), Абед, Саммаритано (Марье, 61), Лис Мелу, Жулиу Тавареш, Диони.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен (Лакруа, 59), М`Бенге, Теофиль-Катрин, Пьер-Габриэль, Амума, Сельнес, Верету, Монне-Паке, Севе (Корнье, 64), Берич (Лемуан, 84).

Предупреждения: Диони, 65. Абед, 84. М`Бенге, 90+1.

Судья: Бастьен.

19 марта. Дижон. Стадион Stade Gaston-Gerard.