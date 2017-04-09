"Сент-Этьен" и "Нант" не выявили победителя

"Сент-Этьен" на своем поле сыграл вничью с "Нантом" в матче 32-го тура чемпионата Франции. Гости в первой половине встречи вышли вперед, а хозяева за 20 минут до конца игры сравняли счет.

Этот результат позволил "канарейкам" догнать "зеленых" в турнирной таблице. Команды теперь занимают 7-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.

Чемпионат Франции

Лига 1

32-й тур

"Сент-Этьен" - "Нант" - 1:1 (0:1)

Голы: Накульма, 15 (0:1). Корнье, 70 (1:1).

"Сент-Этьен": Рюффье, М`Бенге, Теофиль-Катрин, Погба, Пьер-Габриэль, Амума, Сельнес (Корнье, 56), Верету, Монне-Паке (Интима, 64), Севе, Берич.

"Нант": Дюпе, Джиджи, Дюбуа (Туре, 85), Диегу Карлос, Лукас Лима, Жилле, Качаниклич (Арит, 64), Томассон, Ронжье, Сала (Бамму, 64), Накульма.

Предупреждения: Верету, 68. М`Бенге, 71. Томассон, 72. Накульма, 74. Пьер-Габриэль, 81.

Судья: Тюрпен.

9 апреля. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа-Гишар".