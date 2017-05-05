"Сент-Этьен" и "Бордо" поделили очки

В матче 36-го тура чемпионата Франции "Бордо" на выезде сыграл вничью с "Сент-Этьеном" – 2:2. По ходу встречи хозяева дважды отыгрывались, а гости заканчивали матч в меньшинстве.

Чемпионат Франции

Лига 1

36-й тур

"Сент-Этьен" – "Бордо" – 2:2 (1:1)

Голы: Унас, 42 – с пенальти (0:1). Берич, 45 (1:1). Лаборд, 50 (1:2). Пажо, 64 (2:2).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Малькюи, Амума, Пажо, Сельнес (Севе, 85), Верету, Маига (Полома, 90+1), Монне-Паке (Норден, 79), Берич.

"Бордо": Каррассо, Контенто, Паллуа, Сабали, Левчук, Плашил (Вада, 84), Тулалан, Санкаре, Унас (Камано, 74), Малком, Лаборд (Ролан, 66).

Предупреждения: Лаборд, 12. Контенто, 61. Верету, 70.

Удаление: Паллуа, 90+2.

Судья: Шнайдер (Франция).