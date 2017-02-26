"Сент-Этьен" дома проиграл "Кану"

"Сент-Этьен" на своем поле потерпел поражение от "Кана" в матче 27-го тура чемпионата Франции. Автором единственного мяча в поединке стал нападающий Рони Роделен. Это поражение стало для "зеленых" вторым кряду.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Сент-Этьен" - "Кан" - 0:1 (0:1)

Гол: Роделен, 32.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Полома, Лакруа, Лемуан, Верету (Пажо, 76), Роша Сантуш (Пьер-Габриэль, 46), Монне-Паке, Севе, Берич (Ру, 70).

"Кан": Веркутр, Яхья (Бен Юссеф, 51), Да Силва, Гильбер, Себ, Бесса, Фере, Делаплас, Адеоти, Роделен (Леборнье, 88), Сантини (Карамо, 70).

Предупреждения: Роделен, 74. Себ, 79.

Судья: Бюке.

26 февраля. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа-Гишар".