Семак в будущем хотел бы вернуться в "ПСЖ" в качестве тренера

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак хотел бы поработать в "ПСЖ". По его словам, у него остались хорошие воспоминания о чемпионате Франции. Напомним, Семак в качестве игрока выступал за "ПСЖ" с 2005 по 2006 год. Специалист возглавляет "Уфу" с 30 декабря 2016 года.
– Обидно, что провел в "ПСЖ" всего год. Мне нравились Париж и Франция, – приводит слова Семака Goal. – Но из-за семейных обстоятельств и возможностей, которые мне обещали в российских клубах в то время, я принял решение вернуться на родину.
В любом случае у меня остались только хорошие воспоминания о чемпионате Франции. Жаль, что уже не сыграю в нем. Где вижу себя через 5-10 лет? Возможно, в Париже. Хотелось бы в качестве тренера, но и возвращение как туриста меня бы не огорчило.
ole72
Под Семака шейхи точно купят Месси за 700 млн.А может и Кристинку в довесок
19:21
lavrentev01
хорошая цель, Богданыч! Одобряем!
17:35
onpankov
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
17:29
lavric999
Губа не дура)) Но молодец, такие планы строит и задумывается! Большие люди, строят большие планы!
17:19
Millwall82
Вместо тренеришки?
16:50
Levbereg
В качестве тренера и ведущими игроками будут Семаки младшие.)))
16:22