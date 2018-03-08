Семак в будущем хотел бы вернуться в "ПСЖ" в качестве тренера

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак хотел бы поработать в "ПСЖ". По его словам, у него остались хорошие воспоминания о чемпионате Франции. Напомним, Семак в качестве игрока выступал за "ПСЖ" с 2005 по 2006 год. Специалист возглавляет "Уфу" с 30 декабря 2016 года.

– Обидно, что провел в "ПСЖ" всего год. Мне нравились Париж и Франция, – приводит слова Семака Goal. – Но из-за семейных обстоятельств и возможностей, которые мне обещали в российских клубах в то время, я принял решение вернуться на родину.

В любом случае у меня остались только хорошие воспоминания о чемпионате Франции. Жаль, что уже не сыграю в нем. Где вижу себя через 5-10 лет? Возможно, в Париже. Хотелось бы в качестве тренера, но и возвращение как туриста меня бы не огорчило.​