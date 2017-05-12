Семь игроков "Монако" попали в символическую сборную лиги 1 по мнению фанатов

Любители чемпионата Франции определили свою символическую сборную сезона-2016/17. В команде лучших по мнению фанатов лиги 1 оказалось сразу семь игроков "Монако", который лидирует в турнирной таблице, опережая "ПСЖ" на три очка и имея матч в запасе. При этом представителей "ПСЖ" в символической сборной всего трое.

Символическая сборная лиги 1 по мнению фанатов: Даниель Субашич ("Монако") – Джибриль Сидибе ("Монако"), Камиль Глик ("Монако"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Бенжамен Менди ("Монако") – Бернарду Силва ("Монако"), Фабинью ("Монако"), Марко Верратти ("ПСЖ") – Флориан Товен ("Марсель"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Кильян Мбаппе ("Монако").