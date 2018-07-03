Секу Конде: "У меня было много предложений из Турции и России"

Бывший защитник "Амкара" Секу Конде, подписавший контракт с "Шатору", признался, что у него было много предложений из Турции и России. Тем не менее, гвинеец выбрал клуб второго французского дивизиона, чтобы получить шанс попасть в клуб высшей лиги Франции.

- Да, мне незнаком чемпионат Франции, у меня было много предложений, особенно из Турции и России, - цитирует пресс-служба "Шатору" Конде. - Скаут клуба Жером Лерой, к моему большому удивлению, давно следил за моей игрой. Он рассказал мне о клубе. Я еще молод, и у меня появился шанс попасть в лигу 1, поэтому я сделал эту амбициозную ставку и перешл в клуб лиги 2.