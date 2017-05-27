Седрик Каррассо: "Готов стать вторым номером в "Монако"

Бывший голкипер "Бордо" Седрик Каррассо заявил, что готов рассмотреть предложение "Монако". Ранее в СМИ появилась информация, что 35-летний француз, являющийся свободным агентом, может стать вторым номером монегасков. Также интерес к вратарю проявляют "Монпелье" и "Тулуза".

- Готов стать вторым номером в таком клубе, как "Монако", - цитирует SFR Каррасо. - У них уже есть основной вратарь, а я мог бы стать вторым голкипером, который имеет опыт матчей высокого уровня, и если поступит предложение, обсудим его.