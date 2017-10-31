Сборная Франции продлила контракт с Дешамом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подписал новый контракт с национальной командой, утверждает Le Parisien. Соглашение со специалистом рассчитано до 2020 года.

Напомним, что 49-летний француз, сменивший на должности главного тренера Лорана Блана, руководит сборной с 2012 года.

Под его руководством Франция вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2014 года, где уступили Германии (0:1). Также национальная команда дошла до финала домашнего чемпионата Европы-2016, в котором проиграла Португалии (0:1). На ЧМ-2018 французы вышли с первого места в группе.