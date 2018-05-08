Самюэль Это'О: "Мбаппе - это будущий Месси"

Нападающий "Коньяспора" Самюэль Это’О высоко оценил талант форварда "ПСЖ" Кильяна Мбаппе. По словам легендарного камерунца, француз вскоре выйдет на новый уровень игры.

– Это будущий Месси, – цитирует AFP Это’О. – Если, конечно, он сможет хорошо справиться со своим статусом, если будет понимать, что происходит вокруг его имени. Нужно очень много факторов принимать во внимание, чтобы сделать отличную карьеру. Порой эти качества не имеют ничего общего с футболом. Надеюсь, мы с ним однажды это обсудим. Кильян может вдохновляться Месси.