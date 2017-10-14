Самир Насри: "Не жалею, что выбрал сборную Франции, а не Алжира"

Бывший защитник сборной Франции Самир Насри в интервью Canal+ признался, что не жалеет о том, что в свое время отказался выступать за национальную команду Алжира. Хавбек в 2007 году стал играть за трехцветных, а в 2014 году поссорился с главным тренером Дидье Дешамом, и с тех пор не вызывается в сборную.

- Учитывая вашу историю со сборной Франции, вы бы предпочли играть за сборную Алжира?

- Слишком легко сказать нечто подобное, но нет. Я пришел в сборную Франции в 19 лет. Сборная Алжира в то время была пустыней Гоби! Я горжусь тем, что играл за сборную Франции. Когда я приехал в 2007 году, сборная Франции только что проиграла в финале чемпионата мира-2006. Это была необыкновенная команда. Когда я приехал, меня встретили Тюрам, Галлас, Абидаль, Эвра, Макелеле, Виейра, Анри, Трезеге и Анелька. Тебя назвали бы сумасшедшим, откажись от приглашения в такую команду! Кроме того, мне было всего 19 лет. Я ни о чем не сожалею. Моя история со сборной Франции была такой, какой должна была быть, вот и все! На мне была часть ответственности за результаты, как и на других. Некоторые вещи со временем изменились, и я стал жертвой, но это жизнь.