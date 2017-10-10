Самир Насри: "Мне жаль Бензема"

Полузащитник "Антальяспора" Самир Насри считает, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам совершает ошибку, не вызывая в национальную команду нападающего "Реала" Карима Бензема. По словам хавбека, он сам прошел через это.

- Мне жаль Карима, потому что он действительно хочет вернуться, - приводит Marca слова Насри. - На протяжении многих лет Бензема играет главную роль в Мадриде. Дешаму нужно уметь признавать чей-то талант. Глупо не использовать такого игрока, как Бензема. Вы могли бы атаковать с Каримом, Мбаппе, Гризманном и Дембеле, это было бы фантастически. Происхождение Карима? Я тоже пережил это. Бен Арфа тоже. После сезона, который он провел в "Ницце", он просто обязан был ехать на Евро. Бензема сделал несколько неудачных заявлений, но Дешам обвинил его в расизме. Нет ничего спортивного в этом решении, это невозможно.