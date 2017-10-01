Самир Насри: "Хотел бы однажды вернуться в "Марсель" как тренер или спортивный директор"

Полузащитник "Антальяспора" Самир Насри признался, что у него был вариант с возвращением в "Марсель" минувшим летом. 30-летний француз подчеркнул, что не против возвращения, но уже не в качестве игрока.

– У нас были переговоры, но недолго, – цитирует Le Figaro Насри. – Возвращение никогда не приводит ни к чему хорошему. Лучше оставить в памяти хороший образ. Никогда не знаешь, как потом все сложится. Я хотел бы однажды вернуться в "Марсель" в качестве тренера или спортивного директора. Почему нет?