С "Метца" сняли очки за прерванный из-за петарды матч

Дисциплинарный комитет ПФЛ вынес решение по матчу 16-го тура лиги 1 между "Лионом" и "Метцем", который был прерван на 29-й минуте из-за петарды, брошенной во вратаря "ткачей" Антони Лопеша. Комиссия выслушала доклады обеих сторон и приняла решение наказать "Метц" снятием трех очков с испытательным сроком длительностью год. Встреча же, которая была прервана при счете 1:0 в пользу "драконов", будет полностью переиграна при закрытых трибунах. Дата переигровки будет объявлена позже.

Взрывы сорвали игру в Метце