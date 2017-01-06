07:56 | ФУТБОЛ — Франция

С "Метца" сняли очки за прерванный из-за петарды матч

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Дисциплинарный комитет ПФЛ вынес решение по матчу 16-го тура лиги 1 между "Лионом" и "Метцем", который был прерван на 29-й минуте из-за петарды, брошенной во вратаря "ткачей" Антони Лопеша. Комиссия выслушала доклады обеих сторон и приняла решение наказать "Метц" снятием трех очков с испытательным сроком длительностью год. Встреча же, которая была прервана при счете 1:0 в пользу "драконов", будет полностью переиграна при закрытых трибунах. Дата переигровки будет объявлена позже.

Взрывы сорвали игру в Метце

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Материалы REN-TV

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