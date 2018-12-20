"С днем рождения, моя маленькая черепашка!". Тиагу Силва поздравил Мбаппе с 20-летием

Капитан и защитник "ПСЖ" Тиагу Силва​ поздравил в своем Твиттере нападающего команды Кильяна Мбаппе с 20-летием.

Отметим, что Мбаппе получил прозвище Донателло в честь одной из черепашек-ниндзя.

– С днем рождения, моя маленькая черепашка, – написал в Твиттере Силва.

Кильян Мбаппе: золотой мальчик и чемпион мира

В текущем сезоне Мбаппе сыграл в 18 матчах за "ПСЖ", забил 15 голов и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что 20-летний форвард стал чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции​.