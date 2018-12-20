"С днем рождения, моя маленькая черепашка!". Тиагу Силва поздравил Мбаппе с 20-летием

Капитан и защитник "ПСЖ" Тиагу Силва поздравил в своем Твиттере нападающего команды Кильяна Мбаппе с 20-летием.
Отметим, что Мбаппе получил прозвище Донателло в честь одной из черепашек-ниндзя.
– С днем рождения, моя маленькая черепашка, – написал в Твиттере Силва.
Кильян Мбаппе: золотой мальчик и чемпион мира
В текущем сезоне Мбаппе сыграл в 18 матчах за "ПСЖ", забил 15 голов и отдал четыре голевые передачи.
Напомним, что 20-летний форвард стал чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Joyeux anniversarie mon petit @KMbappe 20ans 🐢 🔵🔴 pic.twitter.com/SYbFzKsXML– Thiago Silva (@tsilva3) 20 декабря 2018 г.
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