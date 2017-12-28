Рюффье за недовольство голом из офсайда дисквалифицирован на 4 матча

Дисциплинарный комитет Франции дисквалифицировал голкипера "Сент-Этьена" Стефана Рюффье на четыре матча. 31-летний француз был наказан за удаление в матче 18-го тура чемпионата Франции против "Монако". Красная карточка была показана за недовольство тем, что Фабинью​ забил гол из офсайда.

Одну встречу Рюффье уже пропустил, поэтому в новом году вратарь пропустит еще 3 игры.

Вратарь "Сент-Этьена" пришел в ярость после гола "Монако" и был удален с поля. Видео