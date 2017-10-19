Владельцу "Монако" Дмитрию Рыболовлеву выдвинуты обвинения по делу о вмешательстве в личную жизнь, сообщает AFP. Иск на бизнесмена подала гражданка Болгарии Тани Раппо. В связи с этим Рыболовлев был вызван в прокуратуру. Он отрицает свою вину, однако выразил готовность сотрудничать с властями.

Ранее появилась информация, что Рыболовлев обвиняется в подкупе чиновников и полицейских в княжестве. Отмечалось, что князь Монако Альбер II, который был с бизнесменом в дружеских отношениях, теперь отказывается встречаться с россиянином и его окружением. Отношения с Рыболовлевым также прекратили и высокопоставленные чиновники. Добавим, что Рыболовлев пытался получить гражданство Монако, однако ему до сих пор этого не удалось.

Дмитрий Рыболовлев может стать персоной нон-грата в Монако. Что случилось?