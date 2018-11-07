Рыболовлеву предъявлено обвинение в коррупции

Российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, являющемуся владельцем "Монако", предъявлено обвинение в коррупции, сообщает агентство France Press. Во вторник 51-летний бизнесмен был задержан по запросу прокуратуры княжества Монако.

Рыболовлева подозревают в коррупции и финансовых махинациях, в том числе, связанных с вложением средств в "Монако" в обход системы.

Напомним, россиянин приобрел "Монако" в декабре 2011 года. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне-2016/2017.

"Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции: после 12 туров монегаски набрали 7 очков.

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