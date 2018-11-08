Рыболовлеву не запрещено покидать Монако

Адвокаты Эрве Темима и Тома Жаккарди сообщили, что владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев освобожден под условие судебного контроля. Российскому миллиардеру не запрещено покидать княжество Монако.

Они подтвердили предъявление ему обвинения и отметили, что бизнесмен полностью свободен в своих перемещениях. Ему лишь запрещено встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве, и предписано являться по повестке к следственному судье, что он и будет делать, как делал всегда.

В заявлении защиты отмечается, что вынесение обвинения в монакском праве равнозначно предъявлению обвинения во французском праве. Этот статус присваивается человеку, когда судья считает, что против него имеется достаточное количество материала. По словам защитников, речь ни в коем случае не идет об обвинениях, служащих основанием для судебного процесса, не говоря уже о доказательствах, которые могут привести к осуждению.

"Мы особенно подчеркиваем тот факт, что на данном этапе господин Рыболовлев считается невиновным, и настаиваем на необходимости неукоснительного соблюдения этого принципа и прав, связанных с ним",– приводит "Коммерсант" слова адвокатов.