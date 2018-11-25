Рыболовлев посетил тренировку "Монако". Фото

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев посетил тренировку клуба, сообщает официальный сайт монегасков.

6 ноября Рыболовлев был задержан в Монако по запросу прокуратуры этого княжества и отпущен на следующий день. Его обвинили в коррупции и оказании влияния на должностных лиц. По данным СМИ, 10 ноября он был освобожден под условие судебного контроля и возвращался в Москву.

Le président Dmitry Rybolovlev de passage à l’entraînement au CE de La Turbie. pic.twitter.com/z881kgdU3F – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 25 ноября 2018 г.

La visite du président Dmitry Rybolovlev au CE de La Turbie en images. pic.twitter.com/jD3Ozd9sdK – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 25 ноября 2018 г.

Рыболовлев приобрел "Монако" в декабре 2011 года, в сезоне-2016/17 клуб стал чемпионом Франции. С лета цвета монегасков защищает хавбек сборной России Александр Головин.