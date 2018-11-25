18:37 | Футбол — Франция

Рыболовлев посетил тренировку "Монако". Фото

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Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев посетил тренировку клуба, сообщает официальный сайт монегасков.

6 ноября Рыболовлев был задержан в Монако по запросу прокуратуры этого княжества и отпущен на следующий день. Его обвинили в коррупции и оказании влияния на должностных лиц. По данным СМИ, 10 ноября он был освобожден под условие судебного контроля и возвращался в Москву

Рыболовлев приобрел "Монако" в декабре 2011 года, в сезоне-2016/17 клуб стал чемпионом Франции. С лета цвета монегасков защищает хавбек сборной России Александр Головин.

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