Рыболовлев освобожден из-под стражи и находится дома

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который является владельцем "Монако", освобожден из под стражи, покинул здание полиции и находится у себя дома, подтвердил представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин.

Также сообщается, что официальные комментарии адвокатов будут предоставлены в ближайшее время.

Во вторник 51-летний бизнесмен был задержан по запросу прокуратуры княжества Монако. Рыболовлева подозревают в коррупции и финансовых махинациях, в том числе, связанных с вложением средств в "Монако" в обход системы.

Напомним, россиянин приобрел "Монако" в декабре 2011 года. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне-2016/2017.

"Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции: после 12 туров монегаски набрали 7 очков.

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Дмитрий Рыболовлев может стать персоной нон-грата в Монако. Что случилось?