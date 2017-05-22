Рыболовлев - о возможном уходе Мбаппе: "Это решение игрока, а не клуба"

Президент "Монако" Дмитрий Рыболовлев отметил, что в случае, если полузащитник Кильян Мбаппе решит покинуть клуб, это будет его выбор. Он также подчеркнул, что цена трансфера будет зависеть от того, кто захочет приобрести 18-летнего футболиста. Ранее СМИ сообщали, что "Реал" предлагал за Мбаппе 120 миллионов евро.

– Если Мбаппе покинет "Монако", это будет его решение, а не клуба, – приводит Marca слова Рыболовлева. – Пусть ситуация развивается сама по себе, я предпочитаю не форсировать события. Не знаю точную цену игрока, это зависит от рынка и от того, кто захочет его купить.

В этом сезоне Мбаппе провел 44 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 26 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро. "Монако" в текущем сезоне стал чемпионом Франции.