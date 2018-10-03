Рыболовлев через суд потребовал у аукционного дома 380 миллионов долларов

Владелец "Монако" российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев подал иск в суд Нью-Йорка на аукционный дом Sotheby’s, информирует Bloomberg. Федеральный суд Манхэттена зарегистрировал иск.

51-летний миллиардер обвиняет Sotheby’s в том, что аукционный дом помогал швейцарскому продавцу живописи Иву Бувье при продаже ему произведений искусства по завышенной цене.

Рыболовлев за десять лет приобрел 38 произведений живописи на 2 миллиарда долларов. Sotheby’s участвовал в продаже трети картин. Теперь россиянин требует от аукционного дома 380 миллионов долларов, а от Бувье, который завышал цены, 1 миллиард долларов.

Отметим, что иск зарегистрирован в суде с пометкой о том, что Sotheby’s существенно помог в совершении крупнейшего арт-мошенничества в истории, а также сделал это мошенничество возможным.