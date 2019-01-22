Руководство "Нанта" отменило тренировки и запретило игрокам общаться со СМИ по поводу пропавшего самолета с игроком

Тренерский штаб "Нанта" отменил тренировки из-за ситуации вокруг нападающего Эмилиано Салы. 28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф Сити" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла Маншем. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.

Как сообщает RMC, сегодняшняя тренировка "Нанта" была отменена. Игроки и тренеры собрались на завтрак, после чего покинули базу клуба. При этом руководство клуба запретило футболистам давать комментарии СМИ до получения официальной информации от властей. Президент и директор "Нанта" находятся в Париже, откуда координируется работа поисковых отрядов.