16:47 | ФУТБОЛ — Франция

Руди Гарсия возглавил "Марсель"

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"Марсель" подтвердил назначение Руди Гарсии на пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 52-летним специалистом вступит в силу с пятницы, 21 октября, и будет рассчитан на три года.

Француз был уволен с поста рулевого "Ромы" 13 января 2016 года, однако продолжал получать зарплату в клубе. В ближайшее время наставник начнет готовить марсельцев к гостевому матчу 10-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ".

В последнее время обязанности главного тренера команды исполнял Франк Пасси. После 9 туров в лиге 1 "Марсель" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

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