10:44 | ФУТБОЛ — Франция

Руди Гарсия с помощью видеоповтора на телефоне хотел указать арбитру на ошибку

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Во время центрального матча 20-го тура чемпионата Франции между "Марселем" и "Монако" произошел курьезный случай. Главный тренер провансальцев Руди Гарсия был крайне недоволен отмененным голом Бафетимби Гомиса в первой половине встречи. 52-летний специалист даже попытался доказать арбитру на бровке, что тот ошибся, зафиксировав офсайд. Гарсия на экране телефона показывал лайнсмену видеоповтор момента, но в процесс вмешался резервный судья.

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Материалы REN-TV

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