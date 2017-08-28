Руди Гарсия: "Разгром от "Монако" - моя вина"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия взял на себя ответственность за разгромное поражение от "Монако" в матче 4-го тура чемпионата Франции (1:6). Также он отметил, что провансальцам нужно прибавлять в игре в атаке.

- Это моя вина. Я не выбрал правильный состав на эту игру, - цитирует L'Equipe Гарсию. - Когда хочешь навязать свою игру, а вместо этого пропускаешь через две минуты после стартового свистка, сложно вернуться в игру. Также мы делали упор на стандарты, так как я знаю, что монегаски часто с них забивают, но нам не удалось сдержать соперника. Хотя мы были довольно эффективны в обороне. Однако нам не хватало остроты впереди. Сегодня вечером мы потерпели неудачу. Однако во втором тайме команда показала, что может играть лучше. Во второй половине "Марсель" был больше похож на себя. Нам нет никакого оправдания. Мы не должны пропускать столько. Шесть голов - это недопустимо.