10:53 | ФУТБОЛ — Франция

Руди Гарсия: "Рад стать тренером "Марселя"

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Новый главный тренер "Марселя" Руди Гарсия признался, что рад возглавить провансальцев. На этой неделе 52-летний француз сменил у руля команды Франка Пасси. Первым матчем "Марселя" под руководством нового наставника станет игра 10-го тура лиги 1 против "ПСЖ" в это воскресенье.

- Горжусь тем, что стал новым главным тренером "Марселя", - написал в своем твиттере Гарсия. - Вперед "Марсель"!

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