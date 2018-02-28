Руди Гарсия: "ПСЖ" потратил 400 миллионов евро, в том числе 222, которые сейчас в лазарете"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия отметил, что не предполагает, в каком составе выйдет "ПСЖ" на предстоящий матч Кубка Франции. Ранее парижане обыграли "южан" в чемпионате со счетом 3:0. В этом матче травму голеностопа получил Неймар.

- Если у "ПСЖ" не будет Неймара, то на поле выйдет Ди Мария, - заявил Гарсия. - Не знаю, сыграют ли Мбаппе и Кавани, потому что у парижан на следующей неделе игра с "Реалом".

Это команда строилась для победы в Лиге чемпионов. Если они не выиграют турнир, это будет провал. "ПСЖ" вложил в этом сезоне 400 миллионов евро, учитывая те 222, которые сейчас в лазарете.