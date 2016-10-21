Руди Гарсия подписал контракт с "Марселем"

Французский специалист Руди Гарсия сегодня утром прибыл на родину, чтобы подписать контракт с "Марселем". Соглашение будет рассчитано на три года. Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня в 14.00 по московскому времени состоится официальная презентация 52-летнего специалиста в качестве наставника провансальцев. Сегодня же состоится первая тренировка команды под руководством нового тренера. После 9 туров в лиге 1 "Марсель" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.