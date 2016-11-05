Руди Гарсия: "Ошибся с выбором состава на игру с "Монпелье"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия после поражения от "Монпелье" в матче 12-го тура чемпионата Франции (1:3) признал, что ошибся с выбором стартового состава. Французский специалист возглавил команду в конце прошлого месяца.

- Думаю, что я был не прав, выбирая состав на игру, - цитирует L'Equipe Гарсия. - Нам не хватило атлетизма и скорости в нападении. "Марсель" начал встречу не так, как хотел. Второй тайм был намного лучше. Ошибка, которую мы допустили, когда счет был 1:2, недопустима. Если честно, я с нетерпением ждал международного перерыва. У нас будет время, чтобы работать.