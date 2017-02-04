Руди Гарсия: "Не сожалею о том, какой выбрал состав на игру с "Метцем"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия выразил сожаление по поводу поражения от "Метца" (0:1) в матче чемпионата Франции. По его словам, один гол все мог бы изменить.

– Мы знали, что игра будет опасной и жесткой, – цитирует Le Figaro Гарсия. – Команда начала хорошо, но не реализовала моменты, не была эффективной. Жаль, что не забили первыми. Если бы это случилось, все пошло бы иначе. Если ты не забиваешь, то любой стандарт соперника может быть опасным. Я говорил об этом в перерыве. Так и случилось. Мы потеряли три очка. Я не сожалею о том, какой состав выбрал. Не буду искать оправданий. Мы несем ответственность за проигрыш.