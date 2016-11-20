Руди Гарсия: "Марсель" заслужил хотя бы гол, нанеся 14 ударов"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия остался доволен игрой команды в матче чемпионата Франции с "Каном" (1:0). Это была первая победа провансальцев под руководством Гарсия в лиге 1.

– Даже если бы мы не забили, я остался бы доволен игрой, – цитирует L’Equipe Гарсия. – Мы заслужили хотя бы гол, нанеся 14 ударов. "Марсель" играл как команда, был агрессивен, шел в отбор при потере мяча, действуя компактно. "Кан" использовал защиту в три ряда, которую трудно было прорвать. Мы ждали, что обострять будет непросто.