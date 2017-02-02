17:35 2 февраля | ФУТБОЛ — Франция

Руди Гарсия: "Марсель" в отсутствие Диарра преобразился"

0
0
0

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия отметил, что будет снова рассчитывать на полузащитника Лассана Диарра. В январе хавбек не играл из-за небольшой травмы, а также из-за желания покинуть команду, но не нашел новый клуб.

– Диарра завершит сезон в "Марселе", – цитирует AFP Гарсия. – Он наш игрок. Не выходил на поле, потому что был не в лучшем физическом состоянии. Лассана вернется в форму и будет претендовать на место в составе, как и остальные. Команда в его отсутствие преобразилась. Мы поднялись на шестое место в лиге 1, прошли дальше в Кубке Франции. И сделали это без Диарра.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ