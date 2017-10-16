Руди Гарсия: "Марсель" сумел уйти от поражения, но команда разочарована"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия после ничьей со "Страсбуром" в матче 9-го тура чемпионата Франции (3:3) отметил, что команда разочарована. На 89-й минуте форварда провансальцев Костас Митроглу забил свой первый гол во Франции и спас команду от поражения.

- Мы разочарованы, хотя стоит поздравить игроков "Страсбура", которым удалось дважды отыграться и забить нам три гола, - цитирует L'Equipe Гарсию. - Конечно, "Марселю" удалось уйти от поражения, но мы разочарованы. Этот матч был интересным для зрителей, но не для тренеров. В первом тайме проиграли слишком много верховых единоборств в первом тайме, не всегда поступали правильно в защите. Три пропущенных гола - это слишком много. Митроглу? Он был хорош, однако он способен на большее, но ему нужно дать время.