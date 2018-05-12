Руди Гарсия: "Марсель" дорого заплатил за ошибки"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия выразил разочарование ничьей с "Генгамом" (3:3) в матче чемпионата Франции. Это не позволило провансальцам подняться в первую тройку в лиге 1, что дает право на участие в Лиге чемпионов.

– Да, мы потеряли два очка, – цитирует AFP Гарсия. – Посмотрим, как сыграют конкуренты. Но в таких условиях нужно выигрывать все матчи. Мы этого не сделали, хотя показали хорошую игру даже в меньшинстве. Просто очень дорого заплатили за свои ошибки.

Что касается удаления Манданда, то я не знал о наличии во Франции двойного наказания: удаление вратаря плюс пенальти. Эту страницу нужно перевернуть. В любом случае, если мы не побеждаем, значит, это наша вина.